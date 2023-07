Opnieuw ellenlange file voor Gotthardtunnel in Zwitserland: tot 1 uur en 40 minuten aanschuiven

Is Poetin toch nog uit op wraak op Wag­ner-baas Prigozjin? CIA-directeur denkt van wel

Volgens William Burns, de directeur van de CIA, is het goed mogelijk dat de Russische president Vladimir Poetin nog altijd uit is op wraak op Wagner-baas Jevgeni Prigozjin. Dat vertelde hij donderdag aan het Aspen Security Forum. De CIA-directeur vermoedt dat Poetin nu tijd probeert te rekken terwijl hij uitzoekt hoe hij met Prigozjin moet omgaan. Een maand geleden leidde die laatste samen met de Wagner-groep een muiterij in Rusland, die belangrijke zwakheden blootlegde in het machtssysteem van Poetin. “Wat we zien is een zeer gecompliceerde dans”, zegt de CIA-directeur daarover.