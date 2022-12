Opnieuw een verworven recht in gevaar? Hooggerechtshof VS neigt sommige bedrijven toe te staan om homoseksuele klanten te weigeren

Geluk bij een ongeluk: Duitse tv-miljonair (56) krijgt hartaanval nadat hij lotto wint

Wat een geluksdag had moeten zijn voor de Duitse artiest Andreas Ellermann liep af met een sisser. De 56-jarige vastgoedmiljonair en televisiefiguur werd recent 42.182 euro rijker nadat hij de lotto had gewonnen. Toen hij het winnende lot was gaan innen, voelde hij zich op de terugweg naar huis plots erg duizelig en benauwd. In het ziekenhuis bleek dat de Duitser een hartaanval had gehad.

5 december