Opnieuw ebolapatiënt in Congo: kind van drie overleden

In de Democratische Republiek Congo (DRC) is een kind van drie jaar oud overleden aan de ziekte ebola. Het jongetje overleed in een ziekenhuis in de provincie Noord-Kivu. Teams ter plaatse zijn bezig met het opsporen en controleren van ongeveer honderd contacten, meldt het ministerie van Volksgezondheid van het land.

Het is het eerste geval sinds de regering van het land in mei van dit jaar verklaarde dat de ziekte verdwenen was. Toen verklaarde het ministerie van Volksgezondheid in de DRC het einde van de twaalfde ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land, waarbij twaalf gevallen werden gemeld, zes doden vielen en honderden mensen werden gevaccineerd.

De ziekte duikt sinds de ontdekking ervan in 1976 af en toe op in Afrika. Mensen kunnen het virus oplopen door het eten van besmette dieren. Onderling verspreiden mensen ebola via direct contact met bloed, ontlasting, urine, sperma, braaksel en zweet. Onder meer koorts, bloedingen en hoofdpijn behoren tot de ziekteverschijnselen.

Ongeveer de helft van de ebolapatiënten overlijdt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is dat zelfs negen op de tien als ze geen toegang hebben tot een ziekenhuis of dokter.

LEES OOK: