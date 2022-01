Opnieuw duizenden mensen op straat tegen coronaregels in Duitsland

In verschillende steden in Duitsland zijn maandagavond opnieuw duizenden mensen op straat gekomen tegen de coronamaatregelen.

In de noordelijke stad Lübeck en in Keulen, in het westen, trokken telkens meer dan duizend mensen door de straten. In Gummersbach, 50 kilometer ten oosten van Keulen, protesteerden ongeveer 1.800 mensen tegen de verplichte vaccinatie.

In de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren waren er volgens de politie in totaal 8.000 manifestanten, en er waren nog meer bijeenkomsten gepland.

In Potsdam, vlakbij de hoofdstad Berlijn, waren manifestaties op voorhand verboden. Toch kwamen honderden mensen samen in de stad. En in Berlijn zelf waren er ook op verschillende plaatsen demonstraties. Volgens de politie waren er nergens grote problemen of rellen.

Ook in de westelijke steden Koblenz en Mainz waren er volgens de politie manifestaties. In Fulda, in de westelijke deelstraat Hessen, kwamen onverwachts tot duizend mensen op straat en ook in Wangen, in Beieren, waren er zowat duizend manifestanten. In Balingen en in de deelstaat Baden-Württemberg was er een manifestatie met een honderden mensen.

In Saksen, in het oosten van het land, vonden in de steden Dresden, Zwickau, Görlitz, Chemnitz en Freiberg manifestaties plaats. In Freiberg, waar zowat 700 mensen op straat kwamen, probeerden manifestanten weg te vluchten van de politie.

Her en der werden er ook tegenmanifestaties georganiseerd. In Leipzig kwam een 300-tal mensen samen op een plein waar normaal gezien tegenstanders van de coronamaatregelen samenkomen.

De afgelopen weken vonden er op maandagavond al regelmatig manifestaties plaats tegen de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Duitsland treedt streng op tegen mensen die niet gevaccineerd zijn: zij zijn niet meer toegelaten in onder meer restaurants en niet-essentiële winkels.