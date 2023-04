Opnieuw dodelijke schietpartij in VS: vier mensen laten het leven tijdens verjaardagsfeest in Alabama

Bij een schietpartij in Dadeville in de Amerikaanse staat Alabama zijn zaterdagavond omstreeks 22.30 uur (zondag 05.30 uur Belgische tijd) zeker vier doden gevallen, melden de lokale autoriteiten. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het precieze aantal gewonden is niet bekend.

KIJK. Voorbijganger die auto aan de kant zet om hulpdiensten door te laten filmt de situatie ter plekke

Volgens lokale media zou de schietpartij hebben plaatsgevonden op een feest voor de zestiende verjaardag van een tiener in Dadeville, op ongeveer 70 kilometer van Montgomery, de hoofdstad van Alabama. De politie doet in verband met het onderzoek nog geen verdere officiële mededelingen. Ook over de identiteit van de slachtoffers en de dader of daders is nog niets bekend.

“Deze ochtend rouw ik met de mensen van Dadeville en mijn mede-Alabamianen”, zei de gouverneur van Alabama Kay Ivey aan de Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’. “Gewelddadige misdaad heeft geen plaats in onze staat, en we worden op de hoogte gehouden door de politie als er details bekend zijn.”

Al 162 massaschietpartijen in 2023

Schietpartijen in de VS zijn de voorbije weken opnieuw vaak in het nieuws. Gisteren vond er een schietpartij plaats in een park in de staat Kentucky waarbij twee doden vielen en vier gewonden. Begin deze week lieten vijf mensen het leven toen een 23-jarige man het vuur opende in een bank in Louisville, eveneens in Kentucky. Eind maart vond er in Nashville, Tennessee, een schietpartij plaats in een school. Daarbij vielen zes dodelijke slachtoffers, waaronder drie kinderen van 8 en 9 jaar.

In de eerste vijftien weken van 2023 zijn er in de Verenigde Staten al minstens 162 massaschietpartijen geweest, volgens Gun Violence Archive, een Amerikaanse non-profitorganisatie die elke schietpartij in de VS catalogiseert. Dat is een gemiddelde van meer dan anderhalve massaschietpartijen per dag tot nu toe dit jaar, schrijft ‘CNN’. Gun Violence Archive definieert een schietincident als een massaschietpartij als er vier of meer mensen worden neergeschoten, de schutter niet meegerekend.

Een rapport dat recent werd gepubliceerd, benadrukt de wapenproblematiek in de VS. Eén op vijf volwassenen in het land heeft een familielid dat overleden is door een vuurwapen, blijkt uit de cijfers. Er wordt gesproken van een wapenepidemie die aan kracht wint en dodelijker is dan ooit tevoren.