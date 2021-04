Opnieuw dertien doden bij protesten in Myanmar

Oefenden Russische onderzoe­kers druk uit op proefperso­nen? EMA voert ethisch onderzoek naar Spoet­nik-vac­cin

8:38 Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) begint volgende week met een onderzoek naar de klinische proeven in de ontwikkeling van het Russische coronavaccin Spoetnik-V, meldt de Britse krant Financial Times woensdag. De toezichthouder wil weten of de proeven op ethische wijze zijn uitgevoerd en of daarbij internationale klinische en wetenschappelijke richtlijnen in acht zijn genomen.