Opnieuw demonstraties tegen coronapas in Frankrijk

Mensen demonstreerden met borden waarop de coronapas met apartheid werd vergeleken, terwijl ze leuzen tegen de “gezondheidsdictatuur” scandeerden. De ‘pass sanitaire’ geeft aan of iemand is gevaccineerd, negatief is getest of genezen is van het virus. De pas is sinds maandag vereist in cafés en restaurants, grote winkelcentra, ziekenhuizen, zorginstellingen en treinen over lange afstanden en was al langer nodig voor musea, bioscopen en grote evenementen. De grote warenhuizen in Parijs zullen vanaf maandag bezoekers controleren op de pas.