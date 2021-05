Opnieuw ‘coronaloterij’: gevaccineerde tieners in New York kunnen gratis studie winnen

Het gaat om studieplaatsen aan publieke universiteiten in New York, inclusief studiegeld, boeken en andere benodigdheden, zoals een kamer en maaltijden. “Hoe eerder je je hebt laten vaccineren, hoe meer kans je maakt om te winnen”, zegt gouverneur Andrew Cuomo.

Meer dan de helft van de volwassenen in de staat New York, die zowat 19 miljoen inwoners telt, is al volledig gevaccineerd. De vaccinatiecampagne verliest er sinds kort wel aan snelheid. Sinds midden mei is het vaccin van Pfizer/BioNTech in de VS ook toegelaten voor tieners vanaf 12 jaar.