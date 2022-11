Opnieuw Britse soldaat (38), vader van twee, omgekomen bij gevechten in Oekraïne

MIDTERMS. ‘Rode golf’ van Republi­kein­se overwinnin­gen blijft uit, nek-aan-nekrace voor de Senaat

De Midterms hebben niet tot de ‘rode golf’ geleid waarop de Republikeinen hadden gehoopt. Dat is duidelijk geworden in de eerste uren na de verkiezingen. De kans is wel nog steeds groot dat de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden binnenhalen. Over de Senaat is er nog geen duidelijkheid: dat hangt af van de verkiezingsuitslag in Nevada, Arizona en Georgia, en voor die laatste staat zullen we moeten wachten tot 6 december om meer te weten. Problemen met stemcomputers ontsierden de verkiezingen in Arizona. Dat werd door oud-president Donald Trump aangegrepen als bewijs van kiesfraude door Democraten.

9 november