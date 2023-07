Opnieuw brandbestrijder omgekomen bij bosbranden in Canada

Bosbranden Canada legden sinds begin dit jaar al 6 miljoen hectare in de as

Sinds het jaarbegin is in Canada al zes miljoen hectare in de as gelegd. Dat is achttien keer meer dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar, zo deelde de Canadese regering maandag mee. De regering waarschuwde ook voor de slechte luchtkwaliteit in het hele land.