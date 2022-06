Opnieuw bosbranden in Spanje door verschroeiende hitte, dit keer wordt Catalonië geteisterd

In het noorden en oosten van Spanje hebben drie bosbranden de afgelopen dagen 1.600 hectare natuur in de as gelegd. Het land kreunt momenteel onder een hittegolf met temperaturen boven 40 graden Celsius in verschillende regio’s. Honderden brandweerlieden van het corps van Catalonië, 120 blusvoertuigen en 19 helikopters probeerden de vlammen onder controle te krijgen.

De zwaarste brand woedt in Artesa de Segre, in de provincie Lérida. Het vuur verwoestte er in totaal al 940 hectare bos, zo melden de lokale autoriteiten. Bovendien wordt maar liefst 20.000 hectare natuurgebied bedreigd. Verschillende inwoners werden uit voorzorg geëvacueerd. Tot nu toe zijn er geen meldingen van doden of gewonden.

Donderdagmiddag vonden er nog twee branden plaats in Catalonië, namelijk in Solsonés, in de provincie Lérida, en in Tierra Alta, in de provincie Tarragone. In beide gevallen werd meer dan 300 hectare bos verschroeid. “We gaan de moeilijkste uren in”, zei Joan Ignasi Elena García, minister van Binnenlandse Zaken van de Catalaanse regering.

Ook in het noordelijke Navarra, ten oosten van Baskenland, vonden kleine bosbranden plaats.

Extreme hitte

Sinds vorige week heeft de combinatie van extreme hitte, felle wind en enkele onweersbuien overal in Spanje bosbranden aangewakkerd, zo meldt het meteorologisch instituut AEMET. Het land heeft momenteel te kampen met de vroegste hittegolf sinds 1981. In de meeste delen van Spanje loopt het kwik op tot boven de 40 graden. Die grens werd onder meer overschreden in het zuiden van het land, in Granada (40,6ºC) en Andújar (40,4ºC). Ook ‘s nachts is het uitzonderlijk warm, met temperaturen tussen 20 en 25 graden.

De toename van hittegolven, vooral in Europa, is volgens wetenschappers een rechtstreeks gevolg van de opwarming van de aarde. Zo doet de uitstoot van broeikasgassen de intensiteit, duur en frequentie van zulke weerfenomenen toenemen.

