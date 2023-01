Opnieuw anonieme graven gevonden in de buurt van katholiek internaat in Canada

Nadat eerder graven ontdekt waren in de buurt van verschillende "residential schools" in het land, heeft een radar in Lebret bijna "2.000 verdachte gebieden" in kaart gebracht, die grondig onderzocht moeten worden, legt de Star Blanket Cree gemeenschap uit. De zoekgebieden in de buurt van het katholieke internaat, dat openbleef tot 1998, zijn geselecteerd op basis van advies van oud-leerlingen. Het is voorlopig onmogelijk om een precies cijfer te plakken op het aantal graven. Verder onderzoek is nodig, omdat niet elk verdacht gebied noodzakelijkerwijs overeenkomt met een anoniem graf, verduidelijkt Sheldon Poitras, die het onderzoek leidt. Er is ook een fragment gevonden van een kaakbeen van een kind, dat ongeveer 125 jaar oud is. Dat is het "stoffelijke bewijs van de aanwezigheid van een ongemarkeerde begraafplaats", stipt Poitras aan.