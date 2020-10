Opnieuw aanval in Frankrijk: orthodoxe priester neergeschoten in Lyon, schutter op de vlucht

Het slachtoffer was zijn kerk aan het afsluiten toen hij geraakt werd, zo meldt de politie. Hij raakte ernstig gewond. Volgens de nieuwszender BFMTV verkeert hij in levensgevaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt via Twitter dat de hulp- en de veiligheidsdiensten ter plaatse zijn. Er wordt ook aan de mensen gevraagd om weg te blijven van de omgeving van het incident.

Frankrijk staat op scherp na een reeks terreurdaden door moslimextremisten. Onlangs werd in de buurt van Parijs een leraar onthoofd omdat hij in de klas spotprenten van de moslimprofeet Mohammed had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting. Afgelopen donderdag werden drie mensen met een mes gedood in een katholieke kerk in Nice. Dezelfde dag werden in Lyon en Parijs gewapende mannen gearresteerd. De Franse president Emmanuel Macron kondigde donderdag dan ook het hoogste dreigingsniveau voor heel Frankrijk aan.