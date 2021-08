Opnieuw aanval in Afghanistan: luchthaven Kandahar getroffen door drie raketten

Recordaan­tal nieuwe besmettin­gen in 'coronahots­pot’ Florida, ook ziekenhuis­op­na­mes bereiken nieuwe piek

7:52 In de Amerikaanse staat Florida zijn vrijdag 21.683 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal dagelijkse gevallen sinds het begin van de pandemie, meldt persbureau Bloomberg op basis van gegevens van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Het vorige record dateerde van begin januari en stond op ruim 19.100 besmettingen. Ook de ziekenhuisopnames stijgen onrustwekkend, terwijl nog niet de helft van de bevolking volledig is gevaccineerd.