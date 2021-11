Opnieuw 292 migranten gered uit bootjes op Kanaal

Democraat Eric Adams wordt nieuwe burgemees­ter van New York City

Zoals verwacht heeft de Democraat Eric Adams de burgemeestersverkiezingen van New York gewonnen van zijn Republikeinse tegenstander Curtis Sliwa. Dat meldt The New York Times. Adams wordt daarmee de tweede Afro-Amerikaanse burgemeester van de stad, na David Dinkins (1990-1993). Hij neemt in januari de sjerp over van zijn partijgenoot Bill De Blasio, die zich na twee termijnen niet meer verkiesbaar mocht stellen.

