Opnieuw 280 mensen geëvacueerd uit Afghanistan: eerste fixers en mensenrechtenactivisten aangekomen in Peutie

De geëvacueerden uit Afghanistan komen aan op de militaire luchthaven van Melsbroek, en worden dan overgebracht naar Peutie, waar ze worden onderworpen aan een medische screening en een veiligheidscontrole

Verschillende diensten werken samen in Peutie om dat tot een goed einde te brengen. Defensie houdt het overzicht over de binnenkomsten van personen en die worden naar wachtruimtes geleid waar ze een eerste gesprek hebben met medewerkers van het Rode Kruis of Volksgezondheid, legt het kabinet van Mahdi uit. Daarna gaan ze naar de politiezone, waar de identiteitscontrole en post-check gebeurt van de mensen. Ook veiligheidsdiensten doen een controle. De Dienst Vreemdelingenzaken checkt de namen in de migratiedatabank nogmaals. Er zijn ook medische testen, zoals een PCR-test. Wie meer verzorging nodig heeft, krijgt die ook ter plaatse.

Asielaanvraag

Fedasil doet nu de nodige gesprekken over de asielaanvraag in België. Belgen met familie kunnen dan vertrekken. Voor wie opvang nodig heeft is er een opvangplaats. Voor Afghanen die bij Belgen horen worden de noodzakelijke procedures opgestart.

Mahdi kon in Peutie spreken met enkele fixers, die bijvoorbeeld als tolk hebben gewerkt voor Defensie, en hun familieleden. “Ze waren ontzettend dankbaar voor de hulp. Ik was hen ontzettend dankbaar voor hun hulp in Afghanistan”, aldus Mahdi op Twitter. Ook enkele mensen die voor een Afghaanse mensenrechtenorganisatie hebben gewerkt werden al naar België overgevlogen.

Op het VRT-journaal zei Mahdi dat hij blij was om vast te stellen dat de tolken en mensenrechtenactivisten toch Kaboel hebben kunnen verlaten, hoewel het voor hen heel moeilijk was om op de luchthaven te geraken. “Dat is een teken dat er toch misschien wel wat mogelijk is en we hopen dat dat de komende dagen nog verbetert”, aldus de staatssecretaris.

Vier rotaties voorzien

Er waren vandaag vier rotaties voorzien, maar één rotatie heeft niet kunnen plaatsvinden door een technisch defect, aldus een militaire bron. Morgen heeft België tot zes slots ingepland. Eerder op de dag kwamen al twee vluchten uit Islamabad aan op de luchthaven van Melsbroek, met meer dan 220 mensen aan boord.

Volgens diplomatieke bronnen blijft de situatie in Kaboel volatiel, en blijft het in het bijzonder voor niet-Belgen erg moeilijk om de luchthaven te bereiken. Het gaat dan over de mensenrechten- en vrouwenrechtenactivisten die België ook wil evacueren.

Een exact cijfer van het aantal Belgen dat nog geëvacueerd moet worden konden de bronnen niet kwijt. De lijst is een "levend document", aangezien ook andere landen evacuaties uitvoeren en sommige mensen ondertussen niet meer geëvacueerd willen worden omdat bijvoorbeeld hun gezinsleden niet mee kunnen.

