Opnieuw 25 doden in India na drinken giftige alcohol

Het maken en verkopen van illegale alcohol is in India een groot probleem. Jaarlijks sterven daar gemiddeld honderd mensen aan het drinken van dat soort alcohol. En ook nu zijn opnieuw 25 mensen gestorven. Verschillende andere mensen liggen nog in het ziekenhuis.

De politie heeft tien mannen opgepakt. Volgens lokale media werd de drank donderdag verkocht in de winkel van twee broers. Maar het is nog niet duidelijk hoe het goedje was gemaakt. De alcohol wordt doorgaans gemaakt in illegale stokerijen. Dat is namelijk goedkoper dan alcohol van erkende merken. Volgens sectorfederatie International Spirits and Wine Association of India is zelfs 40 procent van de circa 5 miljard liter alcohol die jaarlijks in India wordt geconsumeerd, afkomstig van illegale productie.