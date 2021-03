Opnieuw 11 doden bij protesten tegen junta in Myanmar

EMA komt later deze week met nieuw advies over AstraZene­ca-vac­cin

18:22 Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) komt op donderdag 18 maart met een nieuw advies over het AstraZeneca-vaccin. Dat meldt het EMA in een persbericht. Verschillende Europese landen, waaronder Nederland, zijn gestopt met het toedienen van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut in afwachting van een nieuw advies. In afwachting daarvan herhaalt het EMA de boodschap dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin nog steeds opwegen tegen de risico's op bijwerkingen.