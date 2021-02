Opmerkelijke diefstal: wagen van uitvaartcentrum gestolen met lichaam van overleden vrouw in

Crisisbe­raad over Noord-Ier­land: Londen en EU stellen actieplan op

1:25 Londen en Brussel hebben tijdens een crisisoverleg een actieplan opgesteld om de problemen rond het Noord-Ierse protocol aan te pakken. Beide partijen komen binnen twee weken opnieuw samen. De Europese Commissie vindt immers dat het Verenigd Koninkrijk de speciale brexit-afspraken over Noord-Ierland niet naar behoren toepast. Dat stelde vicevoorzitter Maros Sefcovic in een brief in aanloop naar zijn bezoek aan de Britse minister Michael Gove.