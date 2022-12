Opmerkelijke beelden laten zien hoe troepen van China en India elkaar bestoken met bakstenen en stokken

Chinese en Indiase militairen zijn elkaar opnieuw in de haren gevlogen langs de omstreden grens in het Himalayagebergte. Op beelden is een gevecht te zien tussen de troepen met bakstenen en stokken. Het is het eerste gerapporteerde incident in bijna twee jaar.

Afgelopen dinsdag begon de video van het incident op Indiase sociale media te circuleren, enkele uren nadat het Indiase ministerie van Defensie had bevestigd dat er vorige week vrijdag een vechtpartij had plaatsgevonden aan de grens met China. In de video lijken de Indiase troepen de Chinese soldaten te slaan met geïmproviseerde wapens, waaronder wat lijkt op houten stokken, metalen buizen en stenen. De Chinese soldaten, die gescheiden worden door prikkeldraad, lijken ook lange stokken vast te houden.

Uiteindelijk stort de prikkeldraad in en gaan de Indiase soldaten verder, wat de Chinese troepen ertoe aanzet om over een stenen muur te springen en het gebied te verlaten, onder gejuich van de Indiase soldaten. Volgens de Amerikaanse tv-zender ‘CNN’ is het niet duidelijk waar of wanneer de beelden exact zijn opgenomen.

Het gevecht is het eerste gerapporteerde incident in bijna twee jaar aan het grensgebied in de Himalaya. Er zijn al lang territoriale spanningen tussen de twee landen in dat gebied. Sinds juni 2020 zijn de spanningen geëscaleerd toen bij gevechten minstens 20 Indiase en een onbekend aantal Chinese soldaten om het leven kwamen.

