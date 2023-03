Opmerkelijk beeld: Poetin opent nieuwe metrolijn in Moskou via videolink

“Poetin woont samen met vermeende vriendin (39) in luxueus liefdes­nest dat hij speciaal voor haar liet bouwen”

De Russische onderzoekswebsite The Project beweert de geheime woonplaats van president Vladimir Poetin (70) te hebben ontdekt. Het Russische staatshoofd zou in een weelderig en zwaarbewaakt paleis in het noordwesten van Rusland verblijven, aldus de site. Poetin zou er bovendien een aparte luxueuze villa hebben laten bouwen voor zijn vermeende vriendin, de 39-jarige ex-gymnaste Alina Kabajeva.