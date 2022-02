Opmerkelijk beeld: Oekraïense en Russische atleet vieren medailles op Olympische winterspelen met een omhelzing

“Rusland valt vandaag aan om Oekraïense president buiten te sluiten”

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) is de kans heel groot dat het Russische leger Oekraïne vandaag aanvalt. President Volodymyr Zelensky zit dan immers in het buitenland en door het luchtruim af te sluiten zou het Oekraïense bewind dan meteen zijn onthoofd.

9:15