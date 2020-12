Opluchting en bezorgdheid bij Belgische bedrijven over brexitdeal

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en ondernemersorganisatie Voka reageren opgelucht nu de Europese Commissie en de Britse regering een handelsakkoord hebben bereikt, maar ze vragen wel steunmaatregelen voor de meest getroffen sectoren. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, benadrukt dat de impact groot blijft en roept op om voedingsbedrijven maximaal te informeren en te ondersteunen. De Rederscentrale is niet gelukkig met het feit dat de vissers uit de Europese Unie moeten inleveren. “Maar het is wel goed dat we weten dat we op 1 januari kunnen blijven vissen”, klinkt het daar. De Boerenbond reageert dan weer dat het akkoord een economische ramp kon afwenden, “maar een zachte landing zal het allesbehalve worden”, stelt de organisatie.

“Onze Vlaamse ondernemingen weten nu waar ze aan toe zijn en kunnen zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Er zullen douanecontroles komen en nieuwe regelingen voor de handel tussen UK en EU, maar invoerrechten en quota worden door het nieuwe verdrag vermeden”, stelt Hans Maertens,gedelegeerd bestuurder van Voka. Hij wijst erop dat de economische impact van de brexit groot blijft, maar dat die toch veel minder groot zal zijn dan bij een brexit zonder akkoord.

Hetzelfde geluid klinkt er bij het VBO. “Voor onze Belgische ondernemingen is dat goed nieuws, want het Verenigd Koninkrijk is een van onze belangrijkste handelspartners”, luidt het in een reactie.

Maar ook met een nieuw handelsakkoord, zullen Belgische bedrijven nog getroffen worden, stellen de organisaties. Zo zullen ondernemingen te maken krijgen met nieuwe douaneformaliteiten en nieuwe btw-tarieven voor derde landen, zullen ze twee REACH-systemen voor chemische stoffen moeten naleven, enzovoort.

Quote Vlaanderen is na het VK en Ierland de zwaarst getroffen regio. Daarom moet ook het leeuwen­deel van de Belgische middelen uit het Europese brexit­fonds naar Vlaanderen gaan Hans Maertens, Voka

Het VBO roept de Europese en Belgische overheden dan ook op zo snel mogelijk passende steunmechanismen in te voeren voor de sectoren die het hardst worden getroffen door de brexit. Die toekomstige nieuwe steunmaatregelen moeten volgens het VBO zoveel mogelijk in de lijn liggen met wat voor Covid-19 gebeurt, zoals tijdelijke werkloosheid, om de ondernemingen bijkomende administratieve last te besparen.

Voka wijst erop dat Vlaanderen na het VK en Ierland de zwaarst getroffen regio is. “Daarom moet ook het leeuwendeel van de Belgische middelen uit het Europese brexitfonds naar Vlaanderen gaan en moet er ook vanuit de Vlaamse en Belgische overheid extra ondersteuning komen”, aldus Maertens. Tot slot vraagt Voka juridische duidelijkheid over de voorlopige toepassing van het verdrag, dat niet meer voor 1 januari 2021 geratificeerd kan worden.

Fevia: “Toch nog kerstfeest in mineur”

De voedingsindustrie, met 2,7 miljard euro export naar het VK één van de meest getroffen sectoren door de brexit, is tevreden met het handelsakkoord. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, benadrukt wel dat de impact groot blijft en roept dan ook op om voedingsbedrijven nu maximaal te informeren en te ondersteunen. “Zonder handelsakkoord zouden onze bedrijven jaarlijks 321 miljoen euro aan tarieven moeten betalen, wat onze export gemiddeld 15 procent duurder zou maken”, aldus CEO Bart Buysse.

Bart Buysse, CEO Fevia

Toch zal het handelsakkoord volgens de voedingsfederatie niet verhinderen dat het een kerstfeest in mineur blijft. Zo is er de impact van de coronacrisis, maar hangen bedrijven nog steeds extra heffingen boven het hoofd en heel wat extra administratieve lasten. Buysse pleit er dan ook voor om bedrijven te helpen om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Dat het akkoord na Nieuwjaar slechts voorwaardelijk in werking treedt, brengt volgens Fevia nog een periode van onzekerheid. Daarom vraagt de federatie op korte termijn duidelijkheid te scheppen over wat het handelsakkoord betekent voor voedingsbedrijven qua regels en formaliteiten. Een centraal aanspreekpunt bij de Belgische overheid is daarvoor cruciaal.

Vanaf januari moeten voedingsbedrijven die naar het VK exporteren ook voor het eerst douaneaangiftes doen en krijgen ze te maken met bijkomende gezondheidscontroles voor bepaalde voeding. Daardoor zullen er ook na 1 januari lange files opduiken aan de grensovergangen. Om de voedselbevoorrading te blijven garanderen en voedselverlies te vermijden, vraagt Fevia dan ook om transport van voedingswaren voorrang te verlenen aan de grenzen en zogenaamde “green lanes” in te stellen, dat is de benaming voor een aantal maatregelen om vrachtauto’s sneller de grens te kunnen laten passeren.

Gemengde gevoelens bij vissers

Het akkoord rond de brexit zal ook voor de Vlaamse vissers ongetwijfeld grote gevolgen hebben. Emiel Brouckaert van de Rederscentrale is niet gelukkig met het feit dat de vissers uit de Europese Unie moeten inleveren. “Maar het is wel goed dat we weten dat we op 1 januari kunnen blijven vissen.”

De visserij was één van de knelpunten in de onderhandelingen rond de brexit. Het Verenigd Koninkrijk wilde immers de toegang tot de Britse wateren weer helemaal zelf kunnen reguleren. De Belgische visserijsector is echter voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de visvangst in Britse wateren.

Quote We zijn uiteraard niet gelukkig dat er moet ingeleverd worden. Wij waren vragende partij dat er niets zou veranderen. Dat was van in het begin ons standpunt Emiel Brouckaert, Rederscentrale

Over de details van het akkoord is nog niet zo veel bekend, maar de Europese vissers zouden 25 procent van hun omzet moeten inleveren. Anderzijds blijft de toegang tot de Britse wateren voor 5,5 jaar gegarandeerd. “Dat is sowieso heel weinig tijd. Het is ook nog niet duidelijk of er nieuwe onderhandelingen zullen komen over wat na die periode zal gebeuren”, aldus Brouckaert.

“We zijn uiteraard niet gelukkig dat er moet ingeleverd worden. Wij waren vragende partij dat er niets zou veranderen. Dat was van in het begin ons standpunt.” Het is voor de vissers wel een goede zaak dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Bij een no-dealbrexit bestond immers het gevaar dat de Europese vissers vanaf 1 januari de toegang tot de Britse wateren ontzegd zou worden. Dat scenario is nu van de baan, waardoor de Vlaamse vissers dus weten dat ze ook in 2021 in Britse wateren actief kunnen blijven.

Een vissersboot in het Montgomerydok in Oostende

Boerenbond: “Allesbehalve een zachte landing”

“Met dit akkoord kon een economische brexitramp vermeden worden, maar een zachte landing zal het allesbehalve worden”. Dat zegt de Boerenbond vandaag in een persbericht. Volgens de organisatie is het belangrijk dat niet-tarifaire handelsbelemmeringen goed in de gaten gehouden worden om meer kosten of concurrentieel nadeel zoveel mogelijk te vermijden.

Dankzij het handelsakkoord zullen er geen invoertarieven gelden, wanneer landbouw-, voedings-, sierteelt- of andere producten het kanaal oversteken, waarmee een grote extra kost is vermeden.

Quote Bedrijven zullen ma­cro-economisch geraakt worden, of zelfs op bedrijfsin­di­vi­du­eel niveau, afhanke­lijk van in hoeverre ze zelf handelen of er nog tussenscha­kels zitten in hun banden met het VK Sonja De Becker, Boerenbond

De Boerenbond benadrukt dat, ondanks het feit dat de eerste horde genomen is, een soft brexit niet bestaat. “Voor onze bedrijven is het nog steeds een brexit, wat wil zeggen dat ze meer administratie, vertragingen, sanitaire eisen, kosten en potentieel zelfs minder marktaandeel tegemoet gaan”, klinkt het bij voorzitter Sonja De Becker. “We zullen namelijk niet de enigen zijn waarmee het Verenigd Koninkrijk zal willen handelen. Bedrijven zullen macro-economisch geraakt worden, of zelfs op bedrijfsindividueel niveau, afhankelijk van in hoeverre ze zelf handelen of er nog tussenschakels zitten in hun banden met het VK.”

Daarom is het van belang verder in te zetten op samenwerking tussen beide handelsblokken om de handel zo soepel mogelijk te laten verlopen, klinkt het nog. Daarnaast moet het behoud van gelijke normen en standaarden goed bewaakt worden want iedere ongelijkheid zal tot meer kosten of een slechtere concurrentiële positie leiden.

De Boerenbond roept daarom op om de nodige middelen vrij te maken om onze land- en tuinbouwsectoren te ondersteunen en te begeleiden. “Dat brexit eraan zat te komen, wisten we allemaal, maar dat het bovenop de Covid-19-crisis zou landen, dat betekent een dubbele klap die een voelbare verdere impact zal hebben op de veerkracht van onze bedrijven”, besluit De Becker.

Volledig scherm © Photo News

Agoria: “Zonder deal waren technologische producten 2 tot 16 procent duurder”

Zonder een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dreigden technologische producten 2 tot 16 procent duurder te worden, door de invoering van tarieven vastgesteld in de akkoorden van de Wereldhandelsorganisatie. Dat is nu vermeden, reageert technologiefederatie Agoria vandaag opgelucht. “De impact daarvan zou behoorlijk ingrijpend geweest zijn. Dat scenario hebben we gelukkig vermeden, maar waakzaamheid blijft geboden.”

Quote We roepen de overheden op mee te blijven werken met het bedrijfsle­ven en empathisch op te treden voor die bedrijven die ter goeder trouw toch fouten begaan in de eerste maanden van 2021 Bart Steukers, Agoria

De federatie wijst erop dat een vrijhandelsakkoord nieuwe douaneformaliteiten niet wegneemt. “Er zullen fouten gemaakt worden tegen de nieuwe regels. Daarom roepen wij de overheden op mee te blijven werken met het bedrijfsleven en empathisch op te treden voor die bedrijven die ter goeder trouw toch fouten begaan in de eerste maanden van 2021,” zegt Bart Steukers, vanaf april de nieuwe CEO van Agoria.

Hij is ook tevreden over het feit dat het handelsakkoord eindelijk duidelijkheid schept. “Dit laat toe de toekomst voor te bereiden. De onzekerheid van de afgelopen jaren heeft dat niet toegelaten.” Dat was volgens de Agoria-directeur ook merkbaar in de handelscijfers, die sinds het eerste brexit-referendum een gestage daling laten zien voor technologieproducten. “Nu de weg vooruit duidelijk is, kunnen bedrijven zich écht aanpassen aan de nieuwe realiteit.”

Agoria gaat de volgende maanden de technologiebedrijven blijven begeleiden, ook individueel. Met name de hoofdstukken en de annexen over de oorsprongsregels dreigen nog een aanzienlijke ingrijpende impact te kunnen hebben, klinkt het.

