Oplichtster Elizabeth Holmes moet zich dan toch melden aan gevangenis én 452 miljoen dollar terugbetalen

Elizabeth Holmes, oprichter van het biotechbedrijf Theranos, kan haar celstraf niet langer ontlopen. Eind vorig jaar werd ze veroordeeld tot elf jaar cel wegens het misleiden van investeerders in haar bloedtestbedrijf. Holmes had gehoopt op uitstel van straf omdat ze nog een drie maanden oude baby heeft. Een rechter heeft nu geoordeeld dat ze zich toch moeten melden aan de gevangenis. Bovendien moet ze samen met haar ex-zakenpartner de investeerders ook 452 miljoen dollar (417 miljoen euro) terugbetalen.

Een kleine drie weken geleden, op 27 april, moest Holmes zich melden aan de gevangenis, maar via haar advocaten probeerde ze uitstel van straf te bekomen. De rechter ging daar echter niet in mee en zal een nieuwe datum vooropstellen waarom Holmes (39) haar woning in San Diego moet verlaten en zich melden aan de gevangenis.

Daardoor zal Holmes gescheiden worden van haar huidige partner William ‘Billy’ Evans, hun eenjarige zoontje William en hun drie maanden oude dochter Invicta. Holmes werd zwanger van Invicta - Latijn voor ‘onoverwinnelijk’ - nadat een jury haar in januari 2022 schuldig bevond voor vier aanklachten van fraude en samenzwering.

De rechter heeft aanbevolen dat Holmes haar celstraf uitzit in een vrouwengevangenis in Bryan, Texas. Het is nog onduidelijk of het Amerikaanse gevangeniswezen die aanbeveling zal volgen of Holmes in een andere instelling zal plaatsen.

Terugbetaling

De rechter bepaalde ook dat Holmes en haar voormalige zakenpartner Ramesh ‘Sunny’ Balwani hun investeerders in totaal 452 miljoen dollar moeten terugbetalen. Het leeuwendeel daarvan is voor Rupert Murdoch, die 125 miljoen dollar kreeg toegewezen. Drogisterijketen Walgreens, die de toestellen van Theranos installeerde in een proefproject, krijgt 40 miljoen dollar. Supermarktketen Safeway, die ook Theranostoestellen zou installeren, moet 14,5 miljoen dollar ontvangen.

Zowel Holmes - wiens belang in Theranos ooit werd gewaardeerd op 4,5 miljard dollar - als Balwani - wiens belang ooit werd gewaardeerd op ongeveer 500 miljoen dollar - beweren dat ze bijna bankroet zijn, als gevolg van de jarenlange juridische procedures en miljoenen dollars aan advocatenkosten.

Volledig scherm Elisabeth Holmes en voormalig Theranos-COO Ramesh 'Sunny' Balwani (rechts) hadden een relatie. © AP/REUTERS

Theranos

Holmes stichtte bloedtestbedrijf Theranos in 2003 toen ze amper negentien jaar oud was. Ze beweerde dat haar bedrijf een toestel had ontwikkeld dat in slechts één druppeltje bloed honderden ziektes, waaronder ook kanker en diabetes, kon opsporen. Bekende investeerders zoals mediamagnaat Rupert Murdoch, medeoprichter van Oracle Larry Ellison en de familie Walton, die de Walmart-supermarktketen uitbaat, staken haar honderden miljoenen dollars toe. De jonge vrouw werd de 'nieuwe Steve Jobs’ genoemd en de jongste ‘self-made’ miljardair ter wereld.

Maar Holmes had de investeerders om de tuin geleid. Haar toestel werkte helemaal niet. Ze vervalste testresultaten en maakte in een proefproject in Amerikaanse apotheken van Walgreens niet gebruik van het eigen toestel, maar van gangbare technologie. In 2015 kwam de fraude aan het licht na een reeks artikels in de ‘Wall Street Journal’ waarin experts haar werk in twijfel trokken.

Holmes wordt samen met voormalig operationeel directeur Ramesh ‘Sunny’ Balwani, met wie ze ook een relatie had, aansprakelijk gehouden. Balwani werd vorig jaar veroordeeld tot bijna dertien jaar cel en zit sinds april zijn straf uit in een gevangenis in Californië.