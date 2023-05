Oplichtster Elizabeth Holmes (39) begint aan straf van 11 jaar in vrouwengevangenis, waar lotgenoten al meteen vrienden willen worden

Elizabeth Holmes (39), oprichtster van het biotechbedrijf Theranos, is gisteren begonnen aan haar celstraf van elf jaar omdat ze investeerders van haar bloedtestbedrijf misleidde. Holmes werd eind vorig jaar veroordeeld en hoopte op uitstel van straf door de geboorte van haar tweede kindje ruim drie maanden geleden. Dat uitstel kreeg ze echter niet, dus meldde Holmes zich gisteren in een gevangenis in de Amerikaanse staat Texas. Daar zou ze volgens de ‘Wall Street Journal’ ontvangen worden met open armen, want verschillende van de gevangenen willen vriendinnen worden met Holmes.

Holmes ruilt haar miljoenenhuis nu in voor een krappe cel die ze deelt met minstens drie andere gevangenen. Ze zit de komende elf jaar vast in de federale vrouwengevangenis in Bryan, Texas, zoals de rechter aanbevolen had. Het is een minimaal beveiligde inrichting, ongeveer 150 kilometer ten noordwesten van Houston.

Daarmee laat de oplichtster niet alleen haar huidige partner William ‘Billy’ Evans achter, maar ook twee jonge kinderen: een zoontje van bijna twee jaar en een dochtertje van zo’n drie maanden. Van haar dochtertje werd Holmes zwanger nadat een jury haar in januari 2022 schuldig bevond voor vier aanklachten van fraude en samenzwering.

Volledig scherm Holmes komt aan bij de vrouwengevangenis in Texas. © AP

Ze zal echter niet veel moeite hebben om nieuw gezelschap te vinden in de vrouwengevangenis volgens de ‘Wall Street Journal’. “Sommige mensen zeggen dat ze haar vriend willen zijn”, vertelde Tasha Wade, een gevangene in de faciliteit, aan de Amerikaanse krant. Andere gevangenen kunnen dan weer niet geloven dat Holmes voor haar misdaden een gevangenisstraf kreeg van slechts elf jaar.

Investeerders opgelicht

Het bloedtestbedrijf Theranos werd in 2003 door een negentien jaar oude Holmes gesticht. Ze beweerde toen dat het bedrijf een toestel had ontwikkeld waarmee in slechts één druppel bloed honderden ziektes konden opgespoord worden, waaronder kanker en diabetes. Bekende investeerders zoals mediamagnaar Rupert Murdoch staken honderden miljoenen dollars in Theranos.

Wat die investeerders nog niet wisten, is dat het toestel helemaal niet werkte. Ze had de testresultaten vervalst en had gewoon gangbare technologie gebruikt in een proefproject, niet haar eigen toestel. Die fraude kwam in 2015 aan het licht na een reeks artikels in de ‘Wall Street Journal’.

Volledig scherm Holmes' voormalige zakenpartner Ramesh 'Sunny' Balwani. © Getty Images

Naast een celstraf bepaalde de rechter ook dat Holmes en haar voormalige zakenpartner Ramesh ‘Sunny’ Balwani (57) in totaal 452 miljoen dollar moeten terugbetalen aan hun investeerders. Het grootste deel, 125 miljoen dollar, is bestemd voor Rupert Murdoch. Balwani, die ook een relatie had met Holmes, zit momenteel zijn straf van bijna dertien jaar uit in een gevangenis in Zuid-Californië, nadat hij werd veroordeeld voor twaalf aanklachten wegens fraude en samenzwering.

KIJK. Een van de strafste fraudezaken ooit gaat van start in de Verenigde Staten: Holmes kreeg 11 jaar celstraf.