“Oplichtende opa” terroriseert Parijse metrostations: “Hij doet alsof hij net overvallen is om dan zelf iemand te bestelen”

Een oudere persoon in nood helpen: het mag dan wel een reflex zijn die veel mensen hebben, in sommige gevallen is die hulpeloze oudere toch niet zo onschuldig als het lijkt. Zo terroriseert een “oplichtende opa” al een tijdje de Franse hoofdstad Parijs. Op TikTok delen verschillende mensen, vooral jonge vrouwen, dezelfde ervaring: ze werden allemaal bestolen door een man “van in de zestig” die hen om hulp had gevraagd.

De oplichter zou vooral actief zijn in Parijse metrostations, klinkt het. Hij vraagt zijn slachtoffers telkens om hulp om ze daarna schaamteloos te beroven, zo blijkt uit verschillende getuigenissen.

Eén van de slachtoffers, de 23-jarige Sibylle, doet haar verhaal bij ‘Le Parisien’. In september 2022 was de jonge vrouw op weg naar de cinema, waar ze met een vriendin had afgesproken. Onderweg werd ze tegengehouden door een oudere man. “Normaal gezien zou ik nooit gestopt zijn, maar in dit geval stelde hij me gerust en leek hij niet gevaarlijk”, vertelt ze. De man, “ongeveer 65 jaar oud”, zei dat hij een gepensioneerde leraar Frans uit de zuidelijke stad Toulon was en dat hij in Parijs was uitgenodigd voor een conferentie van het Franse ministerie van Onderwijs.

Hij beweerde voorts dat hij zojuist was overvallen en al zijn persoonlijke bezittingen, waaronder zijn portefeuille en gsm, kwijt was.

“Ik voelde me stom”

De zestiger vroeg Sibylle vervolgens of ze zijn taxi- en treinkosten, in totaal ongeveer 150 euro, voor hem zou kunnen betalen. Een val waar de goedgelovige jonge vrouw met beide voeten intrapte. Sibylle besefte pas te laat dat ze zich had laten misleiden. “Ik zocht zijn naam op, gevolgd door ‘leraar Frans Toulon’, maar kon niets vinden”, zegt ze. “Ik checkte ook even of er die dag nog treinen naar Toulon reden, maar dat was niet het geval. Toen ik het aan mijn vrienden vertelde, lachten ze me uit. Ik ben niet naar de politie gegaan omdat ik me stom voelde.”

Sibylle besloot haar verhaal toch te delen nadat ze een TikTok-video zag waarin de Franse influencer Zoé dezelfde ervaring deelt. Ook zij werd onlangs tegengehouden in een metrostation in Parijs door “een kleine opa met een poloshirt en een jeansbroek aan”. De oudere man zou opnieuw beweerd hebben dat hij afkomstig was uit Toulon en dat hij overvallen was. “Hij smeekte me om hem wat geld te geven”, vertelt Zoé, die maar liefst 220 euro voor hem ging afhalen.

Uit de reacties op de video blijkt dat de “oplichtende opa” al talloze slachtoffers heeft gemaakt. De dief gaat telkens op dezelfde manier te werk. Of het om één man of een groep misdadigers gaat, is voorlopig niet duidelijk.

@justezoe dernière partie, faites attention à vous car ce monsieur n'est surement pas le seul malheureusement:(