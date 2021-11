Opioïdencrisis VS: apothekers "roekeloos" met verspreiding pijnstillers

Drie Amerikaan­se farmabe­drij­ven akkoord met miljarden­schik­king wegens opioïden­cri­sis

In een grote rechtszaak in de Verenigde Staten in verband met de opioïdencrisis hebben drie grote farmabedrijven een schikking getroffen met de staat New York. McKesson, AmerisourceBergen en Cardinal Health zullen daarbij samen 1,18 miljard dollar (zowat 1 miljard euro) neertellen, in ruil voor het stopzetten van de procedures tegen hen. Dat maakte de New Yorkse openbaar aanklager Letitia James vandaag bekend.

