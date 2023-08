Opiniepeiling: Amerikanen vinden Biden te oud voor tweede termijn

Twee mannen beschul­digd van stichten van bosbranden in Grieken­land

Twee mannen worden beschuldigd van het stichten van bosbranden in Griekenland. Een van hen heeft bekend dat hij vier branden zou hebben aangestoken. “Wat is gebeurd, is niet alleen onaanvaardbaar, maar ook verachtelijk en crimineel”, reageert de Griekse minister van Burgerbescherming Vassilis Kikilias.