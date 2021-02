Opheffing avondklok in Nederland: wrakingsverzoek afgewezen, zaak hervat

De wrakingskamer heeft het verzoek tot wraking van het gerechtshof in Den Haag in de zaak rond het opheffen van de avondklok in Nederland afgewezen. De zitting is daarom dinsdagavond kort na 19.00 uur hervat. De landsadvocaat had meerdere keren tot haast gemaand, omdat de overheid graag ziet dat de rechter oordeelt dat de avondklok vanaf 21.00 uur weer van kracht is.

Het was actiegroep Viruswaarheid die het hof had gewraakt aan het begin van een zitting over het vandaag gewezen vonnis over het per direct opheffen van de avondklok. Volgens Viruswaarheid was het hof vooringenomen. De voorzitter van het hof heeft dat betwist. De wrakingskamer vindt niet dat er van enige vooringenomenheid is gebleken.

De Nederlandse Staat heeft hoger beroep aangetekend tegen het avondklokvonnis. Omdat daarin is bepaald dat de avondklok direct moet worden opgeheven, vraagt de Staat aan het hof het vonnis in de ijskast te zetten totdat het hoger beroep inhoudelijk is behandeld. Het Haagse hof heeft de zaak inhoudelijk voor vrijdag op de planning staan.

Nog altijd noodzakelijk

RIVM-directeur Jaap van Dissel licht tijdens het betoog van de advocaten van de Staat enkele grafieken toe, om de stelling kracht bij te zetten dat de avondklok nog altijd een noodzakelijke maatregel is bij de bestrijding van het virus.

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een regering in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met het parlement. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie “zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak”.

Inbreuk op bewegingsvrijheid

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag, de rechter die uitspraak doet in spoedeisende burgerlijke zaken, maakt de avondklok “een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer”. Bovendien beperkt de regel “onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging”.

“De rechter heeft overwogen dat er sprake is van een pandemie, van een virus dat muteert, van grote druk op de zorg. Het is een tijd van grote zorg en moeilijke beslissingen. Maar juist ingrijpende maatregelen als de avondklok moeten op een goede wet gebaseerd zijn”, aldus de rechtbank in Den Haag nog.

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok.

Politie feliciteerde Viruswaarheid

De politie-eenheden van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben Willem Engel vanochtend een felicitatiebericht gestuurd, nadat Viruswaarheid door de rechtbank in Den Haag in het gelijk werd gesteld over de avondklok. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Rotterdam.

De felicitatie zegt volgens de politie niks over hun standpunt betreffende de avondklok. “Het gaat om een neutrale felicitatie, waarbij we niet zeggen dat we het met hem eens zijn of blij voor hem zijn. We hebben een felicitatie overgebracht over het succes van zijn handelen, niet over wat hij bereikt heeft”, aldus een woordvoerder van politie Rotterdam.

“Vanuit de politie hebben wij goed contact met Engel en de sleutelfiguren van zijn organisatie, vanuit dat contact was het normaal om een felicitatie over te brengen”, vervolgt de woordvoerder. De politie-eenheden besloten gezamenlijk dat Engel zou worden gefeliciteerd. Vervolgens hebben zij apart in hun eenheden mensen aangewezen om deze felicitatie over te brengen.

Ons land

In België geldt al enige tijd een avondklok. In Wallonië en Brussel is die van kracht van 22 uur tot 6 uur, in Vlaanderen tussen 24 en 5 uur.

Volgens het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) loopt bij ons op dit moment nog een “beperkt aantal procedures” tegen de avondklok. Het gaat daarbij onder andere over beroepsprocedures waarbij de avondklok in eerste aanleg al niet onwettig werd verklaard, klinkt het. Bovendien heeft de Raad van State “al uitdrukkelijk geoordeeld dat de coronamaatregelen een voldoende wettelijke basis hebben, ook in het kader van de avondklok”.