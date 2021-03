Ophef rond Nederlands kinderprogramma met naakte volwassenen: “Walgelijk”

In Nederland doen de plannen voor een nieuw kinderprogramma van zender NPO stof opwaaien. In het programma ‘Gewoon. Bloot.’ kunnen kinderen vragen stellen aan naakte volwassenen. Vooral uit conservatieve, politieke hoek klinkt er kritiek: “Walgelijk”.

Zender NPO maakte donderdag bekend dat het met ‘Gewoon. Bloot.’ kinderen wil laten zien dat er meer soorten lichamen zijn dan alleen maar de 'perfecte' lijven die ze in films en op sociale media zien. In het programma stellen kinderen vragen aan vijf doodgewone - en bovenal poedelnaakte - mensen.

Onder leiding van presentator Edson da Graça gaan kinderen uit groep 7 en 8 - vergelijkbaar met het vijfde en zesde leerjaar in Vlaanderen - in gesprek met de gasten over hun lichaam. Iedere aflevering staat een ander onderwerp centraal, zoals de billen, borsten, piemel en vagina. Door te leren dat lichaamsdelen er in alle soorten en maten zijn, zouden de kinderen een positiever lichaamsbeeld en zelfbeeld moeten krijgen.

“Er worden toch wel directe vragen gesteld. Hoe komt het dat een piemel groter of kleiner is. Ik zelf heb een piercing door mijn penis. Daar werden wel vragen over gesteld”, vertelde één van de deelnemers volgens De Telegraaf op de Nederlandse Radio 1.

“Walgelijk”

De conservatieve partij SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) wil voorkomen dat het programma straks op televisie is. “Wat een walgelijk programma bij de NPO”, schrijft de partij op Twitter. “Dit is schennis van de eerbaarheid en in strijd met de goede zeden. SGP stelt schriftelijke Kamervragen.”

SGP-leider Kees van der Staaij noemt het plan van de NPO "bizar". "Alsof kinderen niet weten dat niet ieder lichaam hetzelfde is. Het gaat mij veel en veel te ver als dat gebeurt door leerlingen op de basisschool te confronteren met poedelnaakte wildvreemden in de klas. Hoe kom je erop?", zegt hij.

Van der Staaij vindt dat zulke zaken binnen het gezin moeten worden besproken. "Dat is als het goed is een veilige en beschermde omgeving." Volgens de politicus kan het programma ongemakkelijk zijn voor kinderen. "Dat zegt al genoeg. Kinderen vinden dat moeilijk. Dat is niet voor niks. Die beschermende drempel die er van nature is, moet je niet slopen. Ik hoop dat het kabinet dit plan van tafel laat halen."

“Misdadig”

Thierry Baudet, voorzitter van de rechtspopulistische partij FVD (Forum voor Democratie), vindt het programma zelfs “misdadig”. “De publieke omroep schurkt hiermee aan tegen het promoten van pedofilie", klinkt het in een tweet.

De eerste uitzending van het programma staat gepland voor 21 maart. De serie, gebaseerd op het Deense ‘Ultra Smider Tøjet’, bestaat uit acht afleveringen.