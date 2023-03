Ophef rond Macron die luxehorloge van “80.000 euro” droeg tijdens interview over pensioenhervorming: “Deze man is een grap”

De Franse president Emmanuel Macron heeft deze week zijn omstreden pensioenhervorming voor de eerste keer verdedigd . Hij slaagde er echter niet in de kritiek te temperen, integendeel. Al dagen circuleren er beelden van Macron die tijdens het interview een “luxehorloge van 80.000 euro” droeg. De kritiek op sociale media is niet mals, maar wat is er waar van het verhaal?

De radicaal-linkse partij La France Insoumise deelde na het interview een videomontage - zonder geluid- waarop we zien hoe Macron zijn handen onder tafel legt en discreet zijn “dure” polshorloge verwijdert dat hij om zijn linkerpols droeg. Volgens de oppositiepartij net op het moment dat Macron het over “mensen van de laagste inkomensklasse” had, “die nog nooit zoveel koopkracht hadden verworven”. “Deze man is een grap”, concludeert een volksvertegenwoordiger van de partij. Maar wat is er waar van dit verhaal?

De beelden zijn als een lopen vuurtje verspreid op sociale media en de president krijgt bakken kritiek op zijn horloge van “80.000 euro”, maar het Elysée spreekt de versie tegen. Volgens het presidentiële kamp veroorzaakte het horloge “lawaai” door tegen de tafel te tikken. Daarom besloot de president om het te verwijderen. Als we de beelden herbekijken dan horen we inderdaad dat zijn horloge tikt tegen de tafel.

KIJK. Al dagen circuleren er beelden van Macron die tijdens het interview een “luxehorloge van 80.000 euro” droeg

Tweede onwaarheid: Macron verwijderde het horloge niet toen hij het over koopkracht had, maar wel wanneer hij sprak over het geweld en de blokkades. Ten slotte is het horloge niet, zoals vaak beweerd wordt op sociale media, 80.000 euro waard. Het model dat de president droeg zou een Bell and Ross V1-92 Blue steel zijn, met het wapenschild van het presidentschap. De prijs daarvan bedraagt 2.400 euro. Conclusie? Een broodjeaapverhaal dat gretig is gedeeld, midden in het protest tegen de Franse president en zijn pensioenhervorming.

Volledig scherm De Franse president Emmanuel Macron. © AFP

