Ophef op luchthaven van Düsseldorf: drie medewerkers brengen IS-groet

Vrouw die op rug van dolfijn klom brengt nacht door in cel: “Ze wilde het dier enkel maar aaien”

De vrouw die opgepakt is omdat ze dinsdag in de Nederlandse gemeente Zandvoort op een dolfijn probeerde te zitten, wilde het beest nooit pijn doen. Dat zegt haar advocaat. “Ze is net een grote dierenvriend en probeerde het beest te aaien.” De vrouw heeft de nacht doorgebracht in een politiecel en is vanmiddag na verhoor vrijgelaten. Haar actie werd vastgelegd op video, de beelden gaan momenteel rond op internet.

21 juli