Ophef om twerkvideo op TikTok: model (25) moet miss-titel inleveren, VN reageert boos

De ex-aanvoerster van het nationale dameselftal kroonde zich in 2019 tot mooiste meisje van het land. In de voorbije weken werd de jongedame echter overstelpt met duizenden haatberichten en bedreigingen. Reden: een video op TikTok, waarin ze ostentatief met de billen schudt.

Het filmpje is intussen verwijderd, maar de golf van opschudding bleef nazinderen op het eiland. Verschillende criticasters vonden het “onacceptabel” dat een rolmodel zo'n ‘expliciete’ video van zichzelf deelde. De organisatie achter de jaarlijkse missverkiezing besloot vanwege alle commotie een onderzoek in te stellen.

Na meer dan een week is de kogel nu door de kerk: Maino moet haar miss-titel inleveren. De precieze reden laat de organisatie echter in het midden. “Ons belangrijkste doel is vrouwen sterker maken. Wij zijn een uniek platform dat cultureel erfgoed en traditionele waarden promoot”, klinkt het onder meer.

Het afpakken van de titel zorgt op Papoea-Nieuw-Guinea voor verdeelde reacties. De Verenigde Naties uitten via een verklaring op Facebook hun ongenoegen: “We zien de verwoesting van geweld tegen vrouwen en kinderen in dit prachtige land. Sommigen hebben door pesterijen hun leven verloren. Het begint met vrouwen te vertellen dat ze zich moeten verbergen. Het begint met vrouwen te vertellen dat ze niet zo moeten dansen”, valt te lezen.

Mensenrechtenorganisatie Papua New Guineans Against Violence gaat nog een stap verder en trekt onmiddellijk alle steun in. “Ze kozen om te zwichten voor vrouwenhaters die bang zijn dat vrouwen vrijheid en rechten hebben. En dat is verschrikkelijk.” Gouverneur Allan Bird, een van de belangrijkste voorvechters van vrouwenrechten op het eiland, keurt de online intimidatie eveneens af. “Wat voor soort samenleving zijn we als we van streek raken door een jonge vrouw die een dansvideo maakt?”, schrijft hij retorisch op sociale media.