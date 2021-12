Ophef in VS: politie verspreidt foto van Kerstman die wapenvergunning krijgt

“Wist u dat het politiekantoor van El Paso al 49.750 wapenvergunningen heeft afgeleverd en nog eens 2.560 wapenvergunningen in behandeling heeft?”, klonk het nog in het bericht op Twitter, met daarbij een link naar instructies op de website voor het aanvragen van een wapenvergunning. De post werd inmiddels al meer dan 5.000 keer becommentarieerd en gedeeld.

Op sociale media was de kritiek dan ook niet mals. “Dat is de reden waarom dit steeds blijft gebeuren”, schreef iemand. “Ik zit hier te wachten om deel te nemen aan de wake om hulde te brengen aan de vier studenten die zijn vermoord nadat een pistool de school werd binnengesmokkeld. Maar vertel kinderen in ieder geval dat ook de Kerstman een wapen draagt”, meldde een verontwaardigde gebruiker. Of nog: “Ik denk niet dat het idee dat de Kerstman een vuurwapen nodig heeft, zo opbeurend is als jullie het willen voorstellen.”