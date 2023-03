Ophef in Spanje nadat actrice (68) baby krijgt via Amerikaanse draagmoeder

De Spaanse actrice Ana Obregón ligt in eigen land zwaar onder vuur, nadat ze via Instagram bekendmaakte dat ze op 68-jarige leeftijd moeder was geworden. De vrouw kreeg een baby via een draagmoeder in de Amerikaanse staat Florida.

Obregón, die vooral bekend is van haar rollen in verschillende Spaanse sitcoms, verloor in 2020 haar enige zoon Alessandro aan kanker. Hij was toen 27. De vrouw vertelde de voorbije jaren openlijk hoe moeilijk het was om verder te gaan met haar leven.

De actrice - die ook haar beide ouders verloor na de dood van haar zoon - verscheen eerder deze week op de cover van het Spaanse showbizzmagazine ‘Hola’. Op de foto is ze te zien voor de ingang van een ziekenhuis in Miami met een pasgeboren baby in de armen. In een bericht op Instagram deelde ze de coverfoto met het bijschrift: “Een licht vol liefde kwam in mijn duisternis. Ik zal nooit meer alleen zijn. IK LEEF WEER.”

Woedende reacties

Het nieuws leidde tot een debat op Spaanse sociale media en sommige ministers in de linkse regering reageerden woedend. In Spanje is draagmoederschap immers verboden - net zoals in Duitsland, Frankrijk en Italië - maar ouders kunnen het kind wel adopteren wanneer ze terugkeren naar hun land.

“Dit is geen draagmoederschap, dit is het huren van een baarmoeder wat, zoals we weten, een illegale praktijk is in Spanje”, reageert minister van Onderwijs Pilar Alegría.

Minister van Gelijkheid Irene Montero noemt draagmoederschap “een vorm van geweld tegen vrouwen”. Vrouwen worden draagmoeder omdat ze zich “in een situatie van armoede en absolute onzekerheid” bevinden en het geld nodig hebben, argumenteert ze.

“Vrouwenlichamen mogen niet worden gekocht of gehuurd om aan iemands wensen te voldoen”, zegt Felix Bolaños, de minister van het Presidentschap.

Cuca Gamarra - nummer twee van conservatieve partij Partido Popular - is voorzichtiger en pleit ervoor dat het onderwerp benaderd wordt via “diepgaande en serene debatten omdat het raakt aan veel morele, ethische en religieuze vragen”.

Vrouwenrechten

De Spaanse socialistische coalitieregering kwam bijna vijf jaar geleden aan de macht en maakte vrouwenrechten tot één van haar voornaamste speerpunten.

Eerder dit jaar werden er strenge beperkingen opgelegd aan het draagmoederschap en werd reclame voor draagmoederschapsbureaus verboden. Het ministerie van gelijkheid probeerde ook de vervolging van draagmoederschapscontracten in derde landen bij wet vast te leggen, maar kon daarover geen overeenstemming vinden, omdat de rechten van het kind daarbij in het gedrang zouden komen.

De Spaanse regering merkt draagmoederschap aan als een vorm van geweld tegen vrouwen en categoriseert elke “reproductieve uitbuiting”, gedwongen zwangerschap en gedwongen abortus, gedwongen sterilisatie of gedwongen contraceptie op dezelfde manier.

De voorbije tien jaar kregen de wensouders van meer dan 2.500 kinderen die in het buitenland door draagmoeders ter wereld werden gebracht in Spanje het legale ouderschap toegekend. Ze werden daarbij gesteund door rechterlijke vonnissen die de autoriteiten opriepen in het belang van het kind te handelen.

“Optie voor holebikoppels”

Son Nuestros Hijos (vertaald als ‘Zij zijn onze kinderen’), een vereniging die meer dan 700 gezinnen vertegenwoordigt die draagmoederschap aanvroegen in landen waar deze praktijk legaal is, zoals Canada en de VS, verzet zich tegen het standpunt van de regering. “Ze doen alsof we de vrouw of haar integriteit schenden, maar zo is het helemaal niet”, zei Santiago García, die momenteel zijn tweede kind verwacht via een draagmoeder in de VS. “De vrouw kiest alles. Zij heeft de controle en neemt de beslissingen over haar eigen lichaam.”

De vereniging roept Spanje al lang op om de praktijk te reguleren en beschrijft het als één van de weinige realistische opties voor holebi-ouders, alleenstaande ouders en onvruchtbare stellen om een gezin te vormen. “In de regio Madrid bedraagt de wachttijd voor adoptie momenteel ongeveer vijftien jaar”, aldus García.