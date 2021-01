Ophef in Polen om vaccinvoorrang voor beroemdheden zoals acteurs, zangers en politici

Het vaccineren van sterren en politici tegen het coronavirus heeft in Polen geleid tot ophef. De autoriteiten hadden besloten om medisch personeel eerst te vaccineren, maar bij een ziekenhuis in Warschau kregen ook allerlei prominente figuren, waaronder acteurs en zangers, alvast een prik.

Het ziekenhuis zou in totaal tientallen Poolse beroemdheden hebben ingeënt, zo blijkt uit een lijst die televisiezender Polsat heeft gepubliceerd.

Het gaat om onder andere presentatoren, acteurs, zangers en ook politici, waaronder ex-premier Leszek Miller. Die onthulde zelf dat hij op 30 december het vaccin had gekregen, door een afbeelding van een medisch document te delen. Verder circuleren onder meer namen van actrice Maria Seweryn (45) en de 63-jarige zanger Michal Bajor. Het ziekenhuis zou in totaal 450 mensen hebben ingeënt, onder wie ook medewerkers en patiënten.

Voor hun beurt

Polen heeft tot dusver ruim 50.000 mensen ingeënt. Volgens de officiële vaccinatieagenda krijgen artsen en zorgmedewerkers voorrang, maar er zijn dus verschillende beroemdheden voorgestoken. “De gewone Pool is op zijn tenen getrapt” zegt correspondent Marc Peirs dinsdag over de volkswoede. Hij legde in ‘De Ochtend’ op Radio 1 uit dat de culturele persoonlijkheden werden ingeënt om op te treden als ambassadeurs van de vaccinatiecampagne.

“Medici in Warschau hadden hun personeel ingeënt en hadden vaccins over” vertelt Peirs. “Ze dachten daarmee bekende antivaxers in te enten om het goede voorbeeld te geven. Maar het is ontploft. De verontwaardiging is gigantisch.”

Volledig scherm Een dokter dient het Pfizer-vaccin toe in een ziekenhuis in Warschau. © EPA

‘Echt schandaal’

De Poolse minister van Volksgezondheid trekt alvast zijn handen van de campagne af. En premier Mateusz Morawiecki sprak zaterdag schande over mensen die voor hun beurt worden gevaccineerd. "Er is geen rechtvaardiging voor het breken van de regels", benadrukte hij volgens persbureau PAP. De premier sprak over een "echt schandaal".

Een regeringswoordvoerder zei maandag dat een onderzoek is ingesteld. Hij sprak de hoop dat de "schuldige partijen" snel worden gestraft.

Griekenland

Eerder was er ook al een schandaal in Griekenland. Veel Grieken reageerden vorige week woedend nadat bleek dat niet alleen ministers, maar ook hoge ambtenaren en militairen een plekje vooraan in de vaccinrij opeisten. Niet omdat ze extra vatbaar zijn, maar omdat ze ‘zo belangrijk worden geacht voor het functioneren van het land’ dat ze als eersten aan de beurt mochten.

Premier Kyriakos Mitsotakis koos woensdag eieren voor zijn geld en zette de vaccinatie voor ‘functionarissen met voorrang omwille van het functioneren van de regering’ per direct stop. Tot dan waren er 66 van in totaal 126 prominenten op een groeiende lijst ingeënt. De rest mag nu pas als de gewone Griek aan de beurt komt, verklaarde een regeringswoordvoerder.