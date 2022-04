Ophalen Abdeslam uit Parijs "vergissing van mijn leven", zegt beschuldigde op proces aanslagen Parijs

Een van de beschuldigden die voor het speciaal assisenhof van Parijs terechtstaan voor de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs noemde dinsdag het ophalen van zijn "maat" Salah Abdeslam uit Parijs "de vergissing van mijn leven". Abdeslam is de enige overlevende van de aanslagplegers.

Volgens de rechtbankvoorzitter hadden twee van de aanslagen reeds plaatsgevonden en was die op de Bataclan bezig, toen Mohammed Amri, naar eigen zeggen terwijl hij aan het werk was, een telefoon kreeg van Abdeslam. Die vertelde in Frankrijk een "vies" auto-ongeluk te hebben gehad, en vroeg hem te komen ophalen. Amri antwoordde dat hij niet meteen weg kon en raadde aan Hamza Attou te bellen om een auto te regelen.

Die laatste slaagde daarin en van zodra de dienst van Amri erop zat vertrok het duo om 2 uur richting Parijs. Attou zei ter zitting dat hij op dat moment nog niets van de aanslagen had gehoord. Amri wist er wel van af, "maar kon zich geen enkel ogenblik" voorstellen dat Abdeslam erbij betrokken was.

In Châtillon, ten zuiden van Parijs, dook Abdeslam vanuit het niets op, na zijn explosievengordel te hebben uitgedaan. Volgens Amri zei Abdeslam vervolgens vanop de achterbank dat hij had gelogen, dat er geen ongeluk was en “dat de aanslagen hun werk waren”.

“Ik was mezelf niet”

Volgens Amri vertelde Abdeslam toen dat zijn broer zichzelf had opgeblazen. Hij moest dat ook doen, "maar het heeft niet gefunctioneerd”, zou hij verteld hebben in de auto. Later hing hij een andere versie op.

Op de vraag waarom het duo Abdeslam niet heeft aangegeven of heeft gevraagd uit te stappen, antwoordde Attou onder meer dat hij "geschokt" was", dat hij "dat alles niet had verwacht (...) Ik was mezelf niet, ik was bleek". Amri noemde het de "vergissing van zijn leven".

Woensdag wordt Salah Abdeslam opnieuw verhoord.

Volledig scherm Hamza Attou en Mohammed Amri. © RV