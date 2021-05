Opgravingen in Brits café naar mogelijk slachtoffer (15) van seriemoordenaar Fred West uit 1968

De Britse politie heeft “mogelijk bewijs” dat de vermiste tiener Mary Bastholm begraven ligt in een café in Gloucester in het zuidwesten van Engeland. Het vijftienjarige meisje zou in 1968 ten prooi gevallen zijn aan seriemoordenaar Fred West, die een klant was van het café waar Bastholm toen werkte. Er zijn opgravingen gepland om te zoeken naar haar lichaam.

De toen vijftienjarige Mary Bastholm werd voor het laatst levend gezien in januari 1968. De politie kreeg mogelijk bewijsmateriaal in handen van een productiehuis dat erop wijst dat het meisje mogelijk begraven is in de kelder van het Clean Plate café in Southgate Street in Gloucester. Een van de bewijsstukken is een foto van een blauwe stof, deels ingegraven in de kelder. Op het moment van haar verdwijning droeg Mary een blauwe jas.

Forensische archeologen stelden vast dat de kelder een aantal structurele merkwaardigheden vertoonde die verder onderzoek verantwoordden. Zo zijn er volgens Sky News “zes holtes” aangetroffen, waarvan er twee gevonden werden door het productiehuis bij het maken van een documentaire. Morgen zullen er dan ook graafwerken beginnen, met goedkeuring van de familie van Mary Bastholm. “Ze beseffen dat het mogelijk is dat we geen menselijke resten vinden, maar ze weten ook dat we er alles aan zullen doen om na te gaan of Mary al dan niet op deze locatie begraven ligt”, aldus hoofdinspecteur John Turner.

Fred West pleegde in 1995 op 53-jarige leeftijd zelfmoord in een gevangenis in Birmingham. Samen met zijn vrouw Rosemary ‘Rose’ West had hij over een periode van twintig jaar tal van vrouwen gefolterd, verkracht en vermoord. Hij werd eerder ook als verdachte beschouwd in de zaak-Mary Bastholm. De tiener werkte in 1968 in het Clean Plate café als opdienster. West, die er al eens over de vloer kwam, was in dezelfde straat aan de slag als metser. Hij ontvoerde in die tijd ook andere meisjes in Gloucester. Hij zou de moord op Mary opgebiecht hebben aan zijn zoon Stephen, maar bekende nooit aan de politie.

In 1994 werden negen lijken opgegraven in “het horrorhuis”, de woning van West in Cromwell Street in Gloucester. Drie andere lichamen vond de politie op drie plaatsen waar de familie West eerder woonde. Onder de slachtoffers ook Wests eerste echtgenote, een kind van West en een ander kind dat hij met Rosemary West had.

Fred West werd aangeklaagd voor twaalf moorden, die hij allemaal bekende, maar hij stierf voor zijn proces. Zijn echtgenote, Rose West, werd in november 1995 veroordeeld voor tien moorden en zit een levenslange celstraf uit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.