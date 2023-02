Opgraving in Israël onthult skelet van man die 3.500 jaar geleden al hersenoperatie onderging

In een graf uit de Bronstijd in Tel Megiddo, Israël, zijn de beenderen ontdekt van twee elitaire broers. Een van hen, ontdekte de archeologen, had kort voor zijn dood een hersenoperatie gehad.

De opgegraven resten dateren van de vijftiende eeuw voor Christus en zijn van twee broers die in die tijd in Israël leefden. Tot hun verbazing ontdekte de archeologen dat een van de broers een trephination, een soort schedeloperatie, was ondergaan. Die operatie houdt in dat er een gat in de schedel wordt gesneden. De schedel van de oudste broer vertoonde een vierkant gat van zo’n 30 millimeter op het voorhoofdsbeen.

Er zijn verschillende voorbeelden van trephination die al duizenden jaren oud zijn, maar deze vondst is het vroegste voorbeeld dat in het oude Nabije Oosten gevonden is. “We hebben bewijs dat trephination al duizenden jaren deze universele, wijdverspreide vorm van chirurgie is”, zei studie-auteur Rachel Kalisher van het Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World van Brown University in de Verenigde Staten.

“Maar in het Nabije Oosten zien we het niet zo vaak. Er zijn slechts ongeveer een dozijn voorbeelden van trephination in deze hele regio. Ik hoop dat het toevoegen van meer voorbeelden aan de wetenschappelijke gegevens ons inzicht in de medische zorg en de culturele dynamiek in oude steden in dit gebied zal verdiepen.”

Trephination werd gebruikt om druk in de schedel te verlichten of voor de behandeling van epilepsie en sinusitis. Oude Mesopotamische teksten suggereren ook dat de operatie “genezend kan zijn geweest voor bovennatuurlijke of buitenaardse aandoeningen”, voegt Kalisher nog toe.

Elite of zelfs royals?

De opgegraven skeletten van de twee broers bevatten beide tekenen van langdurige ziektes. Dat de broers het zo lang hebben uitgehouden met die ziektes is waarschijnlijk te wijten aan hun elite status, en zich daardoor meer zorg konden veroorloven. Hun tombe werd namelijk gevonden in een gebied dat grenst uit een paleis uit de bronstijd in Tel Megiddo. Onderzoekers denken daardoor dat de twee mannen ten minste hooggeplaatste elite leden van de samenleving waren, of misschien zelfs royals. Uit DNA onderzoek kon afgeleid worden dat de twee waarschijnlijk broers waren.

De jongere broer stierf volgens onderzoekers in zijn tienerjaren of als jonge twintiger, waarschijnlijk aan een besmettelijke ziekte zoals tuberculose of lepra. De oudere broer had een extra kies, dus hij zou een genetische aandoening als Cleidocraniale dysplasie hebben gehad, die gevolgen heeft voor tanden en botten. Onderzoekers kunnen echter niet zeggen waarom de oudere broer een hersenoperatie nodig had. Ongeacht van de reden voor de operatie, stierf de man binnen enkele dagen of uren daarna. Dat zeggen de onderzoekers gebaseerd op het gebrek aan botgenezing aan de schedel.