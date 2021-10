Opgestapte softwarechef Amerikaanse luchtmacht hekelt "AI-achterstand" tegenover China

‘Nu al een gelopen race’

De 37-jarige Chaillan zegt dat de VS zich over vijftien tot twintig jaar niet meer kunnen meten met China. "Het is nu al een gelopen race. Het is al voorbij, in mijn ogen", stelt hij. Al wil hij niet gezegd hebben dat het helemaal een verloren zaak is. “Als we nu niet wakker worden, hebben we geen enkele kans”, zo formuleert hij het.