Opgepakte ‘maffiabaas’ in Nederland blijkt dan toch onschuldige Brit

Italiaanse maffiabaas die van Gog­h-wer­ken in zijn villa had gearres­teerd

19 augustus Een Italiaanse maffiabaas is gearresteerd die ooit twee gestolen werken van de schilder Vincent van Gogh in zijn villa bij Napels had. De 46-jarige Raffaele Imperiale wordt beschouwd als een spil in de internationale cocaïnehandel. Hij begon zijn carrière als drugshandelaar in Amsterdam, melden Italiaanse media.