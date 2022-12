“Opgepakt met zak vol geld”: mogelijk corruptieschandaal bij toplui Europees Parlement zindert na, Belgische leden hopen dat zaak keerpunt wordt

Het Europees Parlement is in een zware corruptiestorm beland. Josep Borrell, de hoogste diplomaat van de Europese Unie, noemt de verdenkingen van omkoping in het Parlement door een buitenlandse overheid “erg, erg verontrustend”. Volgens het Franse persbureau AFP bevindt de intussen geschorste vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili (S&D) zich bij de vier mensen die zijn aangehouden in de zaak. Zij zou op heterdaad betrapt zijn met een tas vol geld.

Het voorbije weekend raakte bekend dat het Belgische parket onderzoek voert naar corruptie in het Europees Parlement. ‘Een Golfstaat’, in casu Qatar, zou geprobeerd hebben om de besluitvorming te beïnvloeden, door aan derden met een strategische positie binnen het parlement grote bedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden. Sinds vrijdag zijn daar in België en in Italië meerdere mensen voor opgepakt.



Het federaal parket liet eerder weten dat vier verdachten intussen onder aanhoudingsbevel zijn geplaatst. “Zij worden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen van geld en corruptie”, aldus het parket. “Twee personen werden vrijgelaten door de onderzoeksrechter.”

Koffer vol cash

Onder de aangehouden personen is volgens AFP de voormalige vicepresident van het Europese Parlement, de Griekse sociaaldemocrate Eva Kaili en haar partner, Francesco Giorgi. Ook de voormalige Italiaanse Europarlementariër Pier Antonio Panzeri en een niet nader benoemde lobbyist zouden nog vastzitten.

Volledig scherm Eva Kaili. © via REUTERS

Kaili kon geen beroep doen op haar parlementaire immuniteit omdat ze op heterdaad werd betrapt, zo vernam AFP van een gerechtelijke bron. Ze zou namelijk in het bezit zijn geweest van een tas vol geldbiljetten toen ze door de politie werd opgepakt. Ook haar vader zou opgepakt zijn toen hij een hotel in Brussel verliet met een koffer vol cash, maar hij is één van de twee verdachten die na verhoor is vrijgelaten, meldt ANP. In het appartement van Kaili zouden nog zakken met enorme hoeveelheden cash zijn aangetroffen.

Ook de Italiaan Luca Visentini, die topfuncties bekleedt in de wereld van internationale vakbondsorganisaties, is intussen onder voorwaarden vrijgelaten.

Belgisch Europarlementslid

Ook bij de Waalse socialist en Europarlementariër Marc Tarabella werd zaterdagavond huiszoeking gedaan, maar hij is niet aangehouden. Het heeft in de Waalse politiek wel tot grote beroering geleid.

“Naar aanleiding van de berichten in de pers, heeft de deontologische commissie (Commission de Vigilance fédérale) van de PS beslist om Marc Tarabella te convoceren. Hij zal in de komende dagen gehoord worden”, kondigde de partij zondagavond aan op Twitter. “Het gerecht doet zijn informatie- en onderzoekswerk, wat ik normaal vind”, verklaarde het Europarlementslid zelf in een reactie. “Ik heb niets te verbergen en zal op alle vragen antwoorden om alle klaarheid te brengen in deze zaak.”

Qatar?

Volgens de aanklagers zou de Golfstaat invloed in het Europees Parlement hebben willen kopen om in een positiever daglicht te komen. Oliestaat Qatar wordt in de meeste media als de voornaamste betaler van smeergeld genoemd, maar in Italiaanse media is ook de naam van Marokko opgedoken. Qatar weerspreekt in een verklaring met klem alle beschuldigingen en bestrijdt iets verkeerd te hebben gedaan.

“Beschuldigingen zijn heel ernstig”

De beschuldigingen tegen Eva Kaili zijn "heel, heel ernstig” en “zeer zorgwekkend” klonk het vanmorgen bij buitenlandchef Josep Borrell voor aanvang van overleg met de buitenlandministers van de EU-landen. Volgens Borrell zijn er wel geen aanwijzingen dat mensen van zijn Europese diplomatieke dienst (EEAS) in het schandaal verwikkeld zijn. “Er loopt een onderzoek en we volgen dat op de voet”, liet hij verstaan. “Het gaat om zeer zware beschuldigingen”. Hij zei het bewijs te moeten afwachten voor hij iets kan zeggen over gevolgen die de zaak mogelijk zou moeten hebben voor de betrekkingen met Qatar.

Eva Kaili, lid van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement (S&D), was sinds dit jaar vicevoorzitster van het Parlement, en onder meer bevoegd voor de betrekkingen met het Midden-Oosten. Kaili’s partner Francesco Giorgi, parlementair assistent bij S&D, werkte in het verleden voor het Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en is actief in diens vzw Fight Impunity, waar ook een huiszoeking zou hebben plaatsgevonden, net als bij Panzeri thuis. In Panzeri’s woning zou bijna 500.000 euro cash in beslag zijn genomen. Panzeri werd van zijn vrijheid beroofd. In Italië zijn intussen ook Panzeri’s echtgenote (Maria Colleoni) en dochter (Silvia) gearresteerd, zo berichten Italiaanse media en werd bevestigd aan het medium ‘Politico’. Zij zouden een actieve rol hebben gespeeld bij illegale zaken van hun man en vader, die veel geld en geschenken toegespeeld zou hebben gekregen. Volledig scherm Europarlementslid Pier Antonio Panzeri. © Getty Images

Transparency International (TI), een internationale organisatie voor de bestrijding van corruptie, stelt in een reactie dat dit slechts een van de vele incidenten is. Al tientallen jaren heerst binnen het Europees Parlement volgens TI een cultuur van straffeloosheid, met zwakke financiële regelgeving, gebrekkige controlemechanismen en een volkomen gebrek aan onafhankelijk ethisch toezicht. “Het Europees Parlement denkt dat ethische (...) regels alleen gelden voor anderen”, aldus TI.

Zaak moet “keerpunt” zijn

Het corruptieonderzoek moet “een keerpunt” vormen, betoogden de Belgische Europarlementsleden Hilde Vautmans (Open Vld) en Sara Matthieu (Groen) vanochtend in het VRT-radioprogramma ‘De Ochtend’.

Vautmans en Matthieu zijn “gechoqueerd” over de verdenkingen van corruptie in het Parlement die dit weekend aan de oppervlakte kwamen. “Ik hoop dat men keihard reageert. We moeten dit tot op het bot uitzoeken. We moeten kijken welke parlementsleden betrokken zijn. Hun onschendbaarheid moet opgeheven worden en strafrechtelijke procedures worden opgestart”, aldus Vautmans.

Quote Als iemand echt wil omgekocht worden, dan gaan we dat met de regels moeilijk achterha­len.

Daarnaast moet er volgens de parlementsleden werk worden gemaakt van strengere controles. Zo pleitte Matthieu voor de snelle oprichting van een al eerder aangekondigd onafhankelijk parlementair controleorgaan dat kan sanctioneren en voor striktere transparantieregels voor meetings met lobbyisten. “We moeten het systeem hervormen zodat zoiets nooit meer kan gebeuren”, zei Matthieu. Vautmans pleitte tegelijkertijd voor realisme. “Als iemand echt wil omgekocht worden, dan gaan we dat met de regels moeilijk achterhalen”.

Imagoschade groot

Vanavond komt het parlement in Straatsburg in plenaire zitting bijeen. Voor de Europarlementsleden is alvast duidelijk dat een geplande stemming over visumliberalisering voor Qatar niet kan doorgaan. “We hebben dringend opheldering nodig over wat er is gebeurd, welke dossiers getroffen zijn en welke nog steeds risico lopen. De wetgevende procedure moet onafhankelijk verlopen”, zo tweette Assita Kanko (N-VA).

Intussen is de imagoschade groot. “Dit dreigt de autoriteit van het Europees Parlement als verdediger van de mensenrechten en bevechter van corruptie onherstelbaar aan te tasten”, vreest Matthieu. Zo was het halfrond een forse pleitbezorger van een harde aanpak van Hongarije. “Hoe wil je nu dat wij volgende week aan (de Hongaarse premier, nvdr) Viktor Orban gaan zeggen: ‘je krijgt geen centen meer van het Europees parlement want je strijdt niet genoeg tegen corruptie’ als we zo’n schandaal bij ons in huis hebben. Die gaat nogal lachen”, betreurt Vautmans.

