Opgedoken beelden van ‘duizenden dode vissen in Japan’ niet gelinkt aan Fukushima afvalwater lozing

Tweede opeenvol­gen­de maand met significan­te daling van ontbossing Amazone­woud

De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is in augustus met 66 procent gedaald vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dat heeft de regering dinsdag bekendgemaakt. Ze beweert dat dit resultaat, dat de cijfers van vorige maand bevestigt, een teken is van de doeltreffendheid van haar milieubeleid.