Opflakkering van vogelgriep vastgesteld in Verenigd Koninkrijk

Wagen belandt in water aan Niagarawa­ter­val­len: vrouw overleden

Het lichaam van een vrouw van rond de zestig jaar oud is woensdag gevonden in een auto bij de wereldberoemde Niagarawatervallen op de grens van Canada en de Verenigde Staten. Een helikopter van de kustwacht werd ingezet om de vrouw uit het water te halen, de auto is echter in het snelstromende water blijven liggen.

10:43