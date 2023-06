Openbare zwembaden in Catalonië moeten vrouwen topless laten baden van overheid

Die weigering leidt elke zomer tot tientallen klachten. Daarom zet de Catalaanse overheid nu nog eens de puntjes op de i en dringt ze er bij de lokale besturen op aan elke vorm van discriminatie te verbieden. Het departement gelijkheid en feminisme schrijft in een brief dat het bannen van topless vrouwen in openbare zwembaden “een deel van de bevolking uitsluit en de vrije keuze van elk individu over hun eigen lichaam schendt”. Nog volgens de brief aan de lokale overheden moeten ze “discriminatie tegengaan op basis van wat dan ook, inclusief geslacht of gender, religieuze overtuiging of kledij”.