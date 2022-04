Openbare hoorzittingen over aanval op Capitool starten in juni

PORTRET. Colin Powell: een generaal die te goed was voor het Witte Huis

Het is tragisch. Maar we kunnen niet anders. Bij de dood van Colin Powell (84) hoort een foto van zijn meest verafschuwde moment: toen hij in 2003 met klinkklare leugens pleitte voor een oorlog tegen Irak. Het was niet de enige keer dat hij tegen beter weten in vocht voor het grote gelijk van een ander. Powell was te veel soldaat. Te goed voor zijn superieuren. Te goed voor het Witte Huis ook, waar hij zelf had kunnen belanden als hij dat wou.

19 oktober