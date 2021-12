Openbaar ministerie in Nederland eist levenslang tegen vier verdachten in MH17-proces

Twee Belgen gearres­teerd in Nederland voor wapenbezit en handel in vuurwapens

De Nederlandse politie heeft in Amsterdam zeven mensen aangehouden voor wapenbezit en handel in vuurwapens. Onder de verdachten zijn twee Belgen, een 26-jarige Amsterdammer en een 18-jarige vrouw die in een woning in de Comeniusstraat is aangehouden. Daar vond de politie meerdere automatische wapens, munitie en drugs. De inval en arrestaties dateren van zaterdag, zo meldt de politie.

21 december