Openbaar ministerie houdt slotpleidooi voor aanslagen in Parijs

Onweerszo­ne die over ons land trekt, teisterde Frankrijk al: dode in Rouen, nog 15.000 mensen zonder stroom

Nog steeds 15.000 mensen zitten in Frankrijk zonder elektriciteit na de zware storm die zaterdag 65 departementen teisterde. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin. Eerder raakte al bekend dat in Rouen één dodelijk slachtoffer viel. Ook in ons land wordt gewaarschuwd voor de regen- en onweerszone die sinds vannacht over België trekt.

10:46