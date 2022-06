Openbaar Ministerie: doodrijder Berlijn moet worden opgenomen in forensisch psychiatrische kliniek, geen sprake van terroristisch motief

Dit zijn de Berlijnse slachtof­fers: een klas op schoolreis, een zwangere vrouw en voorbijgan­gers

Van een zwangere vrouw tot een klas op schoolreis: de tol in Berlijn was enorm nadat een wagen er woensdag inreed op voetgangers: een dode, zes mensen in levensgevaar - onder wie een kind - en nog tientallen andere gewonden. “Eén van de meisjes ligt al uren in het operatiekwartier. Bijna elk bot in haar lichaam is gebroken.”

