Openbaar aanklager wil dat proces tegen Trump 4 maart start, maar gegevens grand jury liggen al op straat

“Ik wil gewoon 11.779 stemmen vinden”: het telefoon­tje dat Trump in de problemen bracht in Georgia

De Amerikaanse ex-president Donald Trump is maandag door een grand jury in Atlanta aangeklaagd voor pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 in de Amerikaanse staat Georgia te beïnvloeden. Uit een gelekt telefoongesprek − dat mee aan de basis ligt voor de aanklacht − blijkt dat Trump druk uitoefende op de Republikeinse verkiezingstoezichthouder van Georgia, Brad Raffensperger. Hij vroeg hem daarin rechtuit om extra stemmen voor hem te vinden en de verkiezingsuitslag van 2020 in zijn voordeel om te buigen. Ondertussen reageerde de oud-president via zijn sociaal netwerk dat hij zal “aantonen dat aanklacht in Georgia onterecht is” en er “een complete naamzuivering zal komen”.